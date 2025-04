Momenti di apprensione a Udine per il portiere milanista: al 50’, uscendo dalla sua area per anticipare Kamara, Maignan ha provato a respingere la palla di testa ma si è scontrato violentemente con il compagno Jimenez. Entrambi sono rimasti a terra ma è stato il francese ad avere la peggio. Evidente la preoccupazione dei compagni. Il Milan ha fatto sapere che si tratta di trauma cranico e che è rimasto cosciente: il portiere è in ospedale per accertamenti. Controlli dei medici anche per Jimenez

