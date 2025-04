Italiano non potrà contare su Nicolò Casale, dietro si va verso la coppia Beukema-Lucumì. Attacco con Dallinga che dovrebbe partire dall’inizio così come Odgaard. In casa Inter Thuram è out, c'è Correa in attacco con Lautaro. Riposo per Dimarco, sulla sinistra giocherà Carlos Augusto. Gara in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

SERIE A, LE ULTIME DAI CAMPI IN VISTA DELLA 33^ GIORNATA