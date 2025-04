Le probabili formazioni di Empoli-Venezia

In casa Empoli, difesa con Marianucci sempre centrale. Ai suoi lati Goglichidze da una parte e Viti dall'altra. In attacco la soluzione più probabile è quella che prevede Fazzini ed Esposito dietro a Colombo. Il Venezia risponde con Sverko che pare favorito per completare il pacchetto arretrato con Idzes e Candé. Davanti Oristanio e Gytkjaer

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT