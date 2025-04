Il record con l'Empoli e quell'amichevole contro l'Italia di Sacchi

In bianconero dal 1980 al 1983 principalmente come terzo portiere senza raccogliere presenze, Drago debuttò in Serie B con la Cremonese e si legò per cinque anni all'Empoli dopo un rapidissimo passaggio all'Atalanta. Proprio in azzurro, il portiere scrisse pagine memorabili con la prima storica promozione in A (1985/86) della squadra di Salvemini e col record d'imbattibilità (491 minuti) nel campionato 1987/88. Successivamente si trasferì al Bari sempre in Serie A, poi il ritorno nella categoria inferiore (Triestina e Ascoli) e le ultime stagioni al Pontedera. In carriera si aggiunge la semifinale dell'Europeo U21 del 1984 e quella clamorosa vittoria nel 1994 del suo Pontedera, appena promosso in C1, che alla vigilia del Mondiale americano superò 2-1 in amichevole l'Italia di Arrigo Sacchi.