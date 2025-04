Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

Nel Cagliari assente Deiola per squalifica. Luperto al fianco di Mina in difesa, davanti Luvumbo in pole per una maglia al fianco di Piccoli. Nella Fiorentina sia Kean che Gudmundsson hanno giocato 90 minuti in Conference League ma viaggiano verso una maglia da titolari. Rispetto a giovedì Dodò torna dal primo minuto