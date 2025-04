Un punto a testa per Empoli e Venezia, che al Castellani pareggiano 2-2 e restano in zona retrocessione, fallendo il sorpasso al Lecce. Vantaggio dei toscani con Fazzini, pareggio di Yeboah (migliore in campo) al 67’, poi il botta e risposta Busio-Anjorin nel giro di 2 minuti. Di seguito i voti a cura di Alessandro Sugoni

