L’Inter perde per la seconda volta consecutiva in campionato e lascia una grande chance di fuga al Napoli. La squadra di Inzaghi perde a San Siro contro una Roma solidissima difensivamente e molto cinica davanti. Al 22’ la sblocca Soulé che ribadisce in rete una respinta in area. Nella ripresa l’Inter gioca il tutto per tutto, la Roma cerca ma non trova il raddoppio ma vince e aggancia il Bologna a quota 60

