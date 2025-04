La Juventus batte il Monza e torna momentaneamente al quarto poso nella classifica di Serie A anche grazie al ritorno al gol di Kolo Muani. Ma non è lui il migliore in campo. Sul peggiore, nessun dubbio: Kenan Yıldız che rischia di saltare per squalifica gli scontri diretti con Bologna e Lazio

