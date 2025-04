Allo stadio Maradona finisce 2-0 la sfida tra Napoli e Atalanta. Il migliore in campo è Mc Tominay, autore della doppietta che porta la squadra di Conte in testa da sola. Bene anche Politano. Voti di tutt’altro tenore nella squadra di Vanoli: si salva solo Maripan, tra i peggiori anche l’ex Elmas. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile

NAPOLI-TORINO 2-0, GOL E HIGHLIGHTS