Rambert: “Quella volta in cui Maradona mi chiese scusa”

Era arrivato nell’Inter nel ‘95 con Javier Zanetti e in nerazzurro ha faticato. Ma Sebastián Rambert (ora vice di Berizzo nel Club de León) ha vissuto il calcio con i più grandi: “Da Roberto Carlos fino a Maradona. È successo di tutto”. In esclusiva per Sky Sport Insider, ‘El Avioncito’ si racconta: tra aneddoti e considerazioni di chi ha coltivato anche dei grandi talenti. Avete presente il Papu Gomez?