Sara Gama si ritira: "Miei sogni diventati realtà"

Un anno dopo aver lasciato la Nazionale, il capitano della Juventus femminile dà l'addio al calcio a 36 anni: Sara Gama ha annunciato sui social che si ritirerà a fine stagione, dopo la festa allo Stadium del 10 maggio. Con la Juventus ha collezionato 153 presenze in otto stagioni, conquistando 13 trofei: "Lascio andare il pallone con il cuore pieno ma l'amore per questo sport resta con me per sempre. La Juve ha fatto diventare realtà anche i sogni che non sapevamo di avere"

"Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare. Con orgoglio, con gratitudine, con il cuore pieno: è il mio addio al calcio giocato. L'amore per questo sport e per le sue persone resta con me per sempre". Con queste parole, in un lungo videomessaggio su Instagram, Sara Gama ha annunciato l’addio al calcio alla fine di questa stagione. Il capitano della Juventus femminile, a 36 anni, si ritira, un anno dopo aver lasciato la Nazionale (in azzurro vanta 135 presenze). Con la Juventus, che la festeggerà allo Stadium il prossimo 10 maggio, ha collezionato 153 presenze in otto stagioni, conquistando 13 trofei: sei scudetti, compreso quello vinto questa stagione, tre Coppe Italia (e ancora una finale da giocare, il 17 maggio contro la Roma) e quattro Supercoppe.

Juve: "Grazie di quello che ci hai insegnato, Sara" Nel suo videomessaggio sui social, Sara Gama ha ripercorso le tappe della sua carriera, cominciata a Trieste e passata anche da Brescia e Paris Saint Germain, oltre al lunghissimo trascorso con l'azzurro della Nazionale italiana. E, infine, ovviamente dalla Juventus, il suo grande amore: "Tanti trofei e tante battaglie. Ma soprattutto, un club che ha fatto diventare realtà anche i sogni che non sapevamo di avere" l'emozionante dedica di Gama alla società bianconera. "Grazie per quello che ci hai insegnato e per tutto quello che hai fatto indossando la nostra maglia, la tua maglia. Sarebbe stato impossibile desiderare di meglio" il saluto invece della Juve al suo capitano.