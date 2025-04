Dove vedere Lazio-Parma

La partita Lazio-Parma della 34^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 28 aprile alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini; Diretta Gol Federico Zancan. Dalle 20 e dalle 22.40 appuntamento con Monday Night, in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Gianfranco Teotino e Stefano Borghi. Inoltre alle 20.45 da non perdere Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW per seguire le due partite in contemporanea.

La partita Lazio-Parma della 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 28 aprile alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Davide Polizzi; commento Fernando Orsi; a

I numeri di Lazio e Parma

La Lazio ha vinto nove delle ultime 10 partite contro il Parma in Serie A, perdendo però quella più recente lo scorso 1° dicembre; i ducali potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i biancocelesti per la prima volta in Serie A. La Lazio ha vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe contro i Parma in Serie A, solo contro il Livorno (nove) i biancocelesti vantano una striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi nel torneo. La Lazio arriva da quattro pareggi casalinghi di fila in campionato, i biancocelesti non pareggiano più gare interne di fila in Serie A dal periodo tra l’ottobre 1990 e il gennaio 1991 (sei in quel caso con Dino Zoff allenatore).

La Lazio ha vinto solo una delle ultime nove gare casalinghe in campionato (6N, 2P), dopo che aveva ottenuto sei successi nei primi sette match interni (1N) in questa stagione di Serie A. Dall'arrivo di Cristian Chivu, il Parma ha raccolto 11 punti in otto gare giocate (2V, 5N, 1P), incassando solo sei reti: la squadra Ducale nel periodo sarebbe 11ª in classifica, mentre la Lazio in questo arco temporale sarebbe nona con 13 punti conquistati. Il Parma ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato, di cui 0-0 le due più recenti contro Hellas Verona e Fiorentina. Solo una volta i ducali hanno mantenuto la porta inviolata in tre gare fuori casa di fila in Serie A: tra dicembre 1999 e gennaio 2000 con Alberto Malesani alla guida.