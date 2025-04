Dopo l'espulsione rimediata contro il Monza sul finale di primo tempo a causa di una gomitata nei confronti di Bianco (difensore dei biancorossi), arrivano le scuse di Kenan Yildiz. "Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo" ha scritto il l'attaccante turco sul proprio profilo Instagram. "Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mancato". Adesso non resta che attendere la decisione del Giudice Sportivo sulla sanzione che verrà comminata per l'attaccante della Juventus, sicuramente non disponibile per gli scontri diretti contro Bologna e Lazio.