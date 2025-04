Napoli, oggi gli esami di Anguissa e Buongiorno

Oggi la squadra si ritrova a Castel Volturno per iniziare a preparare la trasferta di Lecce dopo il giorno di riposo. In giornata in programma gli esami per Anguissa e Buongiorno, usciti per infortunio nel corso del match vinto contro il Torino

Antonio Conte e il Napoli sono in attesa. Oggi sono infatti in programma gli esami per Frank Zambo Anguissa e per Alessandro Buongiorno, usciti per infortunio nel corso della sfida vinta domenica sul Torino. Dopo il sorpasso in classifica sull’Inter e il giorno di riposo concesso dall’allenatore, la squadra si ritrova oggi a Castel Volturno, per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato contro il Lecce. E c’è attesa per capire le condizioni dei due infortunati. Cauto ottimismo per quanto riguarda il recupero del centrocampista del Camerun, uscito dal campo domenica al 58’ per un colpo all’anca. Invece sono da capire i tempi per recuperare il difensore italiano, che ha accusato un risentimento muscolare alla gamba destra ed è stato sostituito al 64’ del match contro la sua ex squadra.