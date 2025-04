Le pagelle ragionate della trentaquattresima giornata di Serie A

La Roma batte l'Inter grazie a un super Soulé e a un'intuizione di Ranieri, il Napoli ne approfitta e trascinato dal solito McTominay prende la vetta in solitaria. L'Atalanta frena contro il Lecce, il Milan vince ancora con la difesa a tre, mentre Pedro salva la Lazio. Il Como e il Genoa sono salvi, il Cagliari quasi ma la lotta per non retrocedere è ancora apertissima