Il Giudice Sportivo ha squalificato Yildiz per due giornate dopo la gomitata a Bianco: l'attaccante bianconero salterà le gare contro Bologna e Lazio, decisive per la corsa a un posto in Champions. Verona a San Siro contro l'Inter senza due terzi della difesa titolare: una giornata a Ghilardi (rosso contro il Cagliari) e Coppola (diffidato e ammonito) GLI INDISPONIBILI IN SERIE A

Ora c'è anche la certezza data dal responso del Giudice Sportivo: Kenan Yildiz è stato squalificato per due giornate e salterà gli impegni della Juventus contro Bologna e Lazio. Il fantasista bianconero non sarà dunque a disposizione di Tudor per quelli che sono due veri e propri scontri diretti per la Champions, in calendario nelle prossime due giornate. Come si legge nel comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo: “Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000 a Yildiz Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria”.



La gomitata a Bianco e le scuse Yildiz paga carissima la "follia" di Juve-Monza di domenica 27 aprile quando, con i bianconeri in vantaggio di due reti, in totale controllo e a pochi secondi dall'intervallo, nel corso di un contrasto con Bianco ha reagito sferrando una gomitata al volto del difensore del Monza. Chiamato a rivedere l'episodio al monitor, l'arbitro non aveva avuto dubbi, estraendo un rosso diretto per "condotta violenta" che aveva già fatto ipotizzare la squalifica per almeno due giornate. Yildiz era poi uscito dal campo scusandosi con il pubblico, conscio di aver messo in difficoltà la squadra (che nonostante tutta la ripresa giocata in 10 manterrà il 2-0), e aveva rinnovato le sue scuse, anche nei confronti di Bianco, con un messaggio sui social.