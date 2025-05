In seguito all'inchiesta sui rapporti tra club e curve, Inter e Milan hanno patteggiato con la Procura della Figc: ammende per le due società. Accordo anche per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu che sconteranno un turno di squalifica contro il Verona. Calabria ascoltato nei prossimi giorni. Le news

70 mila euro di ammenda all’Inter (per responsabilità oggettiva su cinque posizioni), 30 mila al Milan (sempre responsabilità oggettiva, ma su tre posizioni). 14.500 euro di multa per il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti , 14.500 euro e 30 giorni di inibizioni ciascuno per Claudio Sala (responsabile sicurezza Inter) e Massimiliano Silva (Supporter Liaison Office Inter, ovvero delegato della società ad avere rapporti coi tifosi), 30 giorni di inibizione e 13mila euro per Fabio Pansa (Supporter Liaison Office Milan).

Da dove nasce l’inchiesta

La Procura Federale aveva aperto un’indagine lo scorso novembre per far luce sui rapporti di Inter e Milan con gli ultras, dopo aver ricevuto gli atti dalla Procura di Milano in seguito agli arresti del 30 settembre che avevano decapitato le curve dei due club. Un’inchiesta che coinvolge la criminalità organizzata e va ben oltre il fatto sportivo. Da un punto di vista della giustizia sportiva, ricevere telefonate o anche incontrare esponenti della curva di per sé non costituisce illecito, dipende se i rapporti concorrono a un progetto comune o se c’è connivenza. In caso di colpevolezza, dal codice di giustizia sportiva erano previste ammende e squalifiche ma non penalizzazione in punti a carico delle società sportive.