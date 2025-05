Il Napoli sbanca il Via del Mare e consolida il primato in classifica. Due minuti e segna subito Lukaku, ma il Var annulla per offside. La gara viene, poi, interrotta brevemente a causa del lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi. Al 24' Raspadori trova il vantaggio su punizione, la traversa nega il pari a Gaspar. Nella ripresa si rende pericoloso Helgason per il Lecce, ma la squadra di Conte difende fino all'ultimo questo preziosissimo 1-0 a tre giornate dal termine.

TUTTO SULLA PARTITA