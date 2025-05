Lautaro, è elongazione ai flessori della coscia

Elongazione ai flessori della coscia sinistra e condizioni che saranno valutate giorno per giorno. C’era attesa per sapere come sta Lautaro Martinez, dopo l’infortunio che ha costretto il capitano dell’Inter ha uscire dopo un tempo nell’andata della semifinale di Champions contro il Barcellona. E dal club nerazzurro è arrivato un comunicato che fa chiarezza sull’infortunio del ‘Toro’. Niente di grave per il capitano dell’Inter a cui serviranno 7/10 giorni per recuperare. Martinez salta come previsto il Verona in campionato. Se poi il muscolo dovesse reagire bene tra domani e domenica, potrebbe esserci una piccola possibilità di vederlo almeno in panchina per Inter-Barça, in programma martedì sera a San Siro.