Nel video Vincenzo Italiano alla vigilia di Bologna-Juventus: “Proveremo a fare la storia anche contro una Juve che con Tudor ha fatto grandi partite. Per la Champions sarà battaglia fino all’ultima giornata”. E su Vlahovic, assente al Dall’Ara: “Un vantaggio per noi. Ho avuto Dusan per sei mesi e posso dire che è un giocatore fenomenale”. In quei 6 mesi segnò 20 gol in 24 partite (più 4 assist).

LA CONFERENZA DI TUDOR