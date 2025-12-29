De Rossi: "Che emozione il tributo dei tifosi"

L'allenatore del Genoa commenta la gara persa contro la Roma ma anche le emozioni provate durante il suo ritorno all'Olimpico: "Dovevo un saluto a una curva che mi ha sempre trattato in maniera incredbile, così come sono incredibili i miei giocatori che siano della Roma o del Genoa". Sul saluto: "Un po' 'sobrio' perché sono arrabbiato per il risultato ma mi conoscono e sanno come sono fatto" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Mille emozioni in una notte per Daniele De Rossi che esce sconfitto all'Olimpico per la prima volta da avversario della Roma con alla fine un tributo dello stadio e un saluto da parte sua al popolo giallorosso: "Ho ritrovato vecchi sapori e vecchie emozioni, speravo di andare sotto la curva con un altro umore, meno arrabbiato, ma indipendentemente dal risultato ci sarei andato, quella curva è piena da quasi cento anni, si è svuotata per protesta solo quando sono mi hanno mandato via. Gli dovevo un saluto, mi hanno trattato sempre in maniera incredibile e rimaranno per sempre nel mio cuore. Mi dispiace se è sembrato un saluto un po' 'sobrio' ma mi conoscono, non potevo andarci saltellando perché sono dispiaciuto del risultato e loro sanno come sono fatto".

"Giocatori fantastici, per me hanno significato molto" Non solo il tributo dei tifosi ma anche il saluto dei giocatori della Roma ma anche del Genoa rimasti ad attendere in campo: "I ragazzi? Sono stati fantastici, mi lega affetto ai giocatori che siano della Roma o del Genoa, quando sono stato mandato via è stato uno shock anche per loro - spiega - Ho un grande amore per i tifosi ma anche per i giocatori, li ho rivisti in grande forma, anche troppo perché hanno meritato di vincere ma apprezzo che siano rimasti per salutarmi anche se non ce n’era bisogno perché so quello che pensano e cosa hanno significato per me e forse io per qualcuno di loro". Nello specifico della gara e di un approccio che ha condizionato inevitabilmente il risultato: "I giocatori approcciano come approccia l’allenatore e forse ho fatto qualcosa meno anche io stavolta - dice ancora - Abbiamo commesso errori con Atalanta e Inter, ma oggi è stata una maniera diversa di commettere errori perché sono stati errori di leggerezza".