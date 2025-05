Nessuna lesione o frattura, sospiro di sollievo per uno dei titolarissimi di Conte. Come ha riportato il club dopo gli esami strumentali, Stanislav Lobotka ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra e ha già iniziato l'iter riabilitativo. In dubbio la sua presenza domenica sera al 'Maradona' contro il Genoa. Intanto Neres punta al rientro nel turno seguente a Parma

Trauma distorsivo alla caviglia destra per Stanislav Lobotka . Ecco l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il centrocampista del Napoli , uno dei titolarissimi di Antonio Conte, che era stato costretto a uscire al 53' nella vittoria al Via del Mare contro il Lecce. Scongiurato il rischio di un trauma o di una frattura, il 30enne slovacco ha già iniziato l'iter riabilitativo come annunciato dal club azzurro. Incerta la sua presenza domenica alle 20.45 al 'Maradona' contro il Genoa: le condizioni di Lobotka andranno valutate giorno per giorno .

Neres 'vede' il Parma

Non ci sarà domenica nella terzultima di campionato, giornata che potrebbe essere ulteriormente significativa nella corsa allo scudetto, ma David Neres punta al rientro nel turno seguente al Tardini contro il Parma. L'attaccante brasiliano, assente nelle tre vittorie contro Monza, Torino e Lecce per una lesione muscolare al polpaccio, vede il rientro nelle ultime decisive gare. Due gol e 6 assist in Serie A per Neres, uno dei fattori (spesso a gara in corso) per Conte.