Conte LIVE: "Amma faticà. Lavoro non è finito"

Come stanno Lobotka, Buongiorno e Neres?

"Per Lobotka, ieri è rientrato in gruppo. Si è allenato anche oggi Abbiamo anche domani mattina come test di rifinitura. Lobotka è importante, ha anche l’esperienza, la maturità che lo collacono ad essere un centrocampista molto forte. Sicuramente non vorrei farne a meno. Neres ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con noi, oggi ha fatto allenamento. Penso che possa essere convocato e venire in panchina anche per assaggiare di nuovo un po’ l’atmosfera. Già averlo visto con noi è stato importante. Buongiorno non ha ancora ripreso a fare attività. Questa settimana potrebbe iniziare a lavorare ma c’è più difficoltà, così come di Juan Jesus che muore dalla voglia di ritornare. Apprezzo tanto questa voglia che hanno tutti di recuperare prima possibile".