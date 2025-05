Il passaggio alla difesa a 3 per cui ha optato nelle ultime settimane ha restituito al Milan una solidità e una competitività che in questa stagione non si erano mai viste. Forse troppo tardi per la conferma di Conceicao in panchina ma di sicuro un bel segnale, sia per la squadra in vista della finale di Coppa Italia sia per il futuro dell'allenatore portoghese