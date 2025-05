Sergio Conceiçao l'ha rifatto: il suo Milan vince ancora una volta in rimonta e si prepara nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia di mercoledì, dove troverà nuovamente il Bologna come avversario. Decisivo un cambio di modulo (con il ritorno alla difesa a 4), ma anche l'inserimento di Gimenez, che a questo punto si candida per un posto da titolare in Coppa Italia. “Non è che abbiamo fatto una grandissima partita”, commenta l’allenatore del Milan a Sky. “Abbiamo vinto contro una squadra che sta facendo benissimo in campionato e ha fatto bene in Champions, difficile da affrontare perché pressa a uomo e se non si è intelligenti a trovare lo spazio succede che si va in difficoltà. Con il 4-4-2 abbiamo avuto una buona risposta e chi è entrato a partita in corso ha fatto bene: questo è lo spirito che mi piace”. Chiaro il riferimento a Gimenez, anche se Conceiçao non si sbilancia e non svela se mercoledì lo preferirà a Jovic dal 1’: “Da domani cominciamo a preparare la finale. Dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto: anche le cose negative. Anche se a volte nelle finali vinci quando giochi meno bene... Vogliamo molto questo trofeo. Gimenez sta lavorando bene: come ho già detto parecchie volte è un ragazzo che ha qualità. Sto parlando con lui, giorno per giorno, per dargli qualcosina di cui aveva bisogno, perché a volte non è questione solo di qualità tecnica. È importante anche la testa e bisogna stare bene fisicamente. Sono contento per lui, perché gli attaccanti vivono per i gol. È un giocatore diverso da Jovic perché attacca la profondità e fa movimenti molto interessanti davanti, così come Jovic. Non dimentichiamo poi che Abraham ha fatto dei gol importanti per noi qualche settimana fa”. E tornando sul cambio di modulo, conferma: “E’ vero che quelli che sono entrati in partita hanno dato qualcosina in più, ma non solo oggi. Ho sentito che avevamo un giocatore di troppo nella nostra linea difensiva e l’ho messo davanti, ed è andata bene”. Un indizio in vista della finale di Coppa Italia?