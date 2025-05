Premio Ferruccio Salvetti 2025, tutti i premiati

Sono stati assegnati a Coverciano i riconoscimenti del Premio Ferruccio Salvetti 2025 , giunto alla sua terza edizione e intitolato alla memoria dell'ex assistente di alcuni dei più grandi arbitri degli anni '70 e '80 (Casarin, Michelotti, Menicucci solo per citarne alcuni) e istituito dai figli Alessandra (scomparsa nel 2020), Giandomenico (dirigente sportivo della FIGC LND) e Pierfrancesco (Osservatore Arbitrale AIA in Serie D). Ad essere premiati, nell'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano sono stati Nicola Rizzoli , ex arbitro internazionale ed ex designatore della serie A, uno dei soli 3 arbitri italiani a dirigere una finale Mondiale, attuale responsabile degli arbitri della CONCACAF; Massimiliano Irrati (anche lui "finalista" mondiale come Var), attuale responsabile Var della FIFA e il Direttore Generale della ACF FIORENTINA, Alessandro Ferrari .

La lotta alla violenza contro gli arbitri come tema centrale

Il Premio è stato occasione per ricordare i valori legati all'attività arbitrale e parlare dell'emergenza violenza nei confronti dei direttori di gara, soprattutto giovani. "La violenza nei confronti degli arbitri - ha commentato Massimiliano Irrati - deve essere affrontata dalle Istituzioni attraverso decisioni drastiche ed esemplari, che possano garantire continuità al movimento, incoraggiando in questo modo i giovani ad avviare la carriera arbitrale in sicurezza". "Nel calcio devi avere sempre un comportamento corretto - ha aggiunto Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina -. Se in novanta minuti non sei riuscito ad essere superiore all'avversario non è certo colpa dell'arbitro". Infine, "Nel calcio abbiamo un mondo di persone, compresi arbitri e giocatori, che trasmettono valori importanti - ha sottolineato Nicola Rizzoli - io stesso sono stato sostenuto ed aiutato nel mio impegno arbitrale da parte di giocatori, in quella che è stata una vera e propria palestra di vita e di campo che mi ha molto formato".