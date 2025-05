Dove vedere Empoli-Parma

La partita Empoli-Parma della 36^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 10 maggio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti. A bordocampo Emanuele Baiocchini e Francesco Cosatti. Dalle 20 e dalle 22.40 da non perdere 'L'Originale' . In studio: Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Veronica Baldaccini e Paolo Condò.

I numeri di Empoli e Parma

Empoli e Parma hanno pareggiato quattro delle ultime sei sfide di Serie A, con un successo per parte a completare il parziale; prima di questa serie non avevano mai diviso la posta in palio nelle precedenti 13 gare nella massima serie. L’Empoli ha pareggiato le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Parma; per i toscani si tratta della striscia aperta di pareggi interni più lunga contro una singola avversaria nella competizione (tre anche contro la Fiorentina). L’Empoli non vince in Serie A dall’8 dicembre scorso contro l’Hellas Verona e da allora è l’unica squadra a non aver ottenuto nemmeno un successo nella competizione – i toscani hanno collezionato sei punti nel periodo, solo il Monza (cinque) ha fatto peggio. In questo campionato l’Empoli ha vinto solamente una partita casalinga (7N, 9P) e nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei in corso ha fatto peggio (un successo interno anche per Monza, Ipswich Town e Southampton). Il Parma ha pareggiato sei delle ultime otto partite di campionato (1V, 1P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 22 gare disputate nella competizione (4V, 12P). Il Parma non vince in trasferta in Serie A dal 9 novembre contro il Venezia (5N, 6P) e in particolare ha pareggiato tutte le ultime quattro gare esterne nel torneo; i gialloblù non hanno mai raggiunto cinque pareggi di fila fuori casa nella competizione.