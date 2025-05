Vanoli: "Ora sto bene. Carichi per l'Inter"

L'allenatore del Torino alla vigilia della sfida contro l'Inter è tornato sul lieve malore accusato col Venezia: "Sono stato travolto da un mare d'affetto". Sui prossimi avversari: "Meritano solo i complimenti per la Champions. Le motivazioni per queste partite vengono da sole". Torino-Inter in diretta domenica 11 maggio alle ore 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

"Ringrazio lo staff sanitario che è intervenuto subito e anche il personale della croce rossa con tempestività, sono stato travolto da un mare d'affetto": così l'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, è tornato a parlare dopo il lieve malore accusato durante la gara contro il Venezia. "Non è vero che mi sono sentito male perché ho sbraitato negli spogliatoi, ho semplicemente detto alla squadra che dovevamo vergognarci tutti quanti - continua sull'episodio di venerdì scorso - e ho capito che non devo stare seduto in panchina perché altrimenti mi sento male...". Domani arriva l'Inter, fresca finalista di Champions League: "Meritano solo complimenti, hanno fatto due gare belle per il calcio - dice sui nerazzurri - e siamo carichi perché le motivazioni per queste partite vengono da sole. Infortunati? Ricci e Linetty sono a disposizione, anche Casadei ha recuperato da un sovraccarico". Infine un pensiero sulle emozioni vissute il 4 maggio a Superga per ricordare il Grande Torino: "Quando sono arrivato al Toro ero salito da solo per capire la storia, domenica scorsa l'ho vissuta e la cosa più forte è stato il rumore del silenzio davanti alla lapide quando Zapata ha letto i nomi".