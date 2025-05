La Lazio non è più padrona del suo destino per la Champions League, ma lo è per la corsa all'Europa, che era l'obiettivo di inizio stagione: in 180' il futuro sarà delineato e da lì si capirà meglio anche cosa succederà con l'allenatore. Che pensa di meritare la conferma, ma il nervosismo dopo la Juventus è stato evidente