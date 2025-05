Lazio-Maccabi, intesa contro le discriminazioni

Si è svolta domenica mattina, presso il Centro Sportivo della S.S. Lazio, la cerimonia ufficiale per la firma di un Memorandum d’Intesa che segna l’inizio di una collaborazione tra la S.S. Lazio e Maccabi Israel, organizzazione educativa di rilievo internazionale. Questo documento storico pone le basi per una partnership fondata sui valori condivisi dello sport, dell’inclusione sociale e della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione e rafforzare il ruolo del calcio come ponte tra culture. L’iniziativa nasce da un incontro preliminare tenutosi nelle scorse settimane a Tel Aviv, durante il quale sono state gettate le fondamenta per la firma. La scelta di Roma quale sede dell’evento testimonia il forte legame tra la Capitale e la comunità israeliana. La cerimonia si è svolta in un clima di amicizia e rispetto reciproco, alla presenza di ospiti istituzionali di rilievo come l’Ambasciatore di Israele in Italia, S.E. Jonathan Peled, e il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, sottolineando il valore simbolico e istituzionale dell’iniziativa.