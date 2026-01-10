Dopo la vittoria sul Sassuolo, l'allenatore della Roma esalta la sua squadra ("Nel secondo tempo ho cominciato a rivedere quello che vedo spesso in allenamento") ed evita l'argomento mercato: "Raspadori? Situazione antipatica, se ne parla troppo. Vedo altre squadre delle quali non si sa nulla e poi presentano i giocatori, mentre noi andiamo avanti per mesi a parlarne" ROMA-SASSUOLO 2-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Koné-Soulé, la Roma batte "in rima" il Sassuolo con due gol tra il 76' e il 79', dando un'accelerata improvvisa a una partita da cui non riusciva a emergere. E strappando così il sorriso a Gian Piero Gasperini, a lunghi tratti insoddisfatto, specie nel primo tempo: "In realtà anche nel primo tempo avevamo fatto una buona prestazione", commenta l'allenatore della Roma nel post partita, "ma non era valorizzata perché negli ultimi 16 metri eravamo inconcludenti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e siamo stati più bravi tecnicamente. Secondo tempo da 7 in pagella, anche di più. Ho cominciato a rivedere quello che vedo spesso in allenamento, quella capacità di creare tante situazioni pericolose, e devo dare merito a questi ragazzi che sono straordinari per carattere e impegno, ma anche per la qualità dimostrata".

"Soulé può giocare anche in mezzo ma..." Non ha trovato il gol nemmeno stavolta Dybala, ma Gasp non si preoccupa: "Non segna? Lui aspetta altre partite", risponde con una battuta. "Io sono contento così, l'importante è che continui a giocare e si diverta a giocare: quello che abbiamo visto stasera è un repertorio straordinario, poi dopo ritroverà la forza nel tiro e la capacità di calciare forte e preciso come faceva prima". Grandi elogi anche per Soulé, che contro il Sassuolo ha dimostrato di poter giocare anche dentro al campo e non solo da esterno: "È una soluzione che ho provato già a inizio campionato, Soulé ha la capacità di farlo perché è resistente e in quella zona del campo può dare anche un po' di fantasia e creatività. Non sempre è possibile, però questa sera è stato molto bravo. Gli chiedo solo di avere un po' più di lucidità perché gli vedo fare in allenamento delle cose straordinarie più vicino alla porta e in partita ancora gli mancano quei 10 metri in più da conquistare". E su Svilar: "E' tra i più forti d'Europa, è un portiere che dà punti alla squadra. Io lo paragono a un centravanti che ti fa 25 gol".