Dove vedere Atalanta-Roma

I numeri di Atalanta e Roma

L’Atalanta ha raccolto 13 punti (4V, 1N) nelle ultime cinque partite di Serie A giocate contro la Roma; nel periodo (ultime tre stagioni), soltanto contro Hellas Verona (16), Empoli e Monza (entrambe 18) i bergamaschi ne hanno guadagnati di più nel torneo.

L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata nel match di andata contro la Roma dello scorso dicembre (2-0); i nerazzurri non infilano due ‘clean sheet’ consecutivi nel torneo contro i giallorossi dai due confronti stagionali del 1964/65, con Ferruccio Valcareggi in panchina. La Roma ha perso quattro delle ultime cinque trasferte (1V) disputate sul campo dell’Atalanta in Serie A: tante sconfitte quante quelle subite dai giallorossi nelle precedenti 13 gare esterne (6V, 3N) contro i bergamaschi nella competizione – parziale in cui i nerazzurri non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila. L’Atalanta ha raccolto solo otto punti nelle nove gare interne di campionato nel 2025 (0,9 di media a match), frutto di un successo e cinque pareggi (3P); l’ultima volta che i bergamaschi hanno ottenuto meno punti dopo le prime nove partite in casa in un anno solare in Serie A risale al 2013 (sette). La Roma è la squadra che ha vinto più partite per 1-0 nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: nove volte - otto delle quali con Claudio Ranieri in panchina - comprese tutte le ultime tre; i capitolini non hanno mai vinto con questo risultato quattro incontri di fila in Serie A. La Roma è imbattuta nelle 16 gare giocate finora nel girone di ritorno (12V, 4N); l’ultima squadra a non avere perso alcuna delle prime 17 sfide della seconda parte di stagione in Serie A è stata l’Inter di Antonio Conte nel 2020/21: l’ultimo match di quella striscia di imbattibilità dei nerazzurri arrivò proprio contro la Roma (sconfitta poi alla 18ª vs Juventus). L’Atalanta ha segnato 99 gol in questa stagione in tutte le competizioni e potrebbe raggiungere la tripla cifra di reti per la quinta volta nella sua storia, dopo il 2023/24 (106), il 2020/21 (111), il 2019/20 (116) e il 2018/19 (103).