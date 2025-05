Cesc Fabregas: "Vi spiego la mia filosofia di calcio"

Interventuto al Club l'allenatore del Como, attualmente al decimo posto in classifica, ha spiegato tutte le sfumature del suo gioco (parole chiave: aggressione e profondità), il lato umano con i giocatori e le sue ambizioni per il futuro. Quello che ne è venuto fuori è il profilo di un manager con le idee ben chiare, con una grande carriera davanti e una passione profonda per il Como e per tutta la Serie A