Processo ultrà, Milan chiede 450mila euro di danni

Nel processo a carico dei tre ultras rossoneri imputati per associazione per delinquere aggravata nell'ambito dell'inchiesta Doppia curva su presunti affari illeciti dei vertici delle tifoserie organizzate di Milan e Inter dentro e fuori lo stadio, il Milan ha chiesto come parte civile un risarcimento del danno pari a 458mila euro. La proposta è stata avanzata tramite il legale Enrico De Castiglione, dopo le richieste di pena del pm Paolo Storari. La Lega di Serie A, a sua volta parte civile nel procedimento, ha chiesto invece un risarcimento di 200mila euro. La sentenza del processo scaturito dalla maxi inchiesta della procura di Milano sulle curve di San Siro è attesa per il prossimo 17 giugno, mente il 5 giugno prenderà la parola il difensore Jacopo Cappetta.