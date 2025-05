L'ex difensore di Roma e Torino era il responsabile del settore giovanile granata quando il centrale del Napoli ha vestito per la prima volta la maglia del Toro a soli sette anni. Da quel momento lo ha seguito in tutto il suo percorso, fino allo scudetto, rimanendo stupito stagione dopo stagione. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider