Terzo posto in classifica e quinta qualificazione in Champions dell'era Gasperini: a Bergamo si festeggia un'altra grande stagione. Dopo i saluti al veterano Toloi, l'Atalanta deve già pensare al futuro: tra le probabili cessioni di alcuni big per il bene del bilancio e le parole dell'allenatore post partita, le strade della 'Dea' e di Gasperini non sembrano essere mai state così distanti