Terminata la stagione con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Europa League, i due attaccanti del B ologna Thijs Dallinga e Jens Odgaard hanno deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia con cui hanno convissuto nella seconda parte di campionato. A renderlo noto è il club attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali: "Nella giornata di ieri, Jens Odgaard e Thijs Dallinga sono stati sottoposti all'intervento di sports hernia. I giocatori osserveranno qualche giorno di convalescenza prima di iniziare con la riabilitazione ".

Le parole dei due giocatori

In mattina di oggi, martedì 27 aprile, con un post su Instagram Odgaard ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni di salute: "Dopo tre mesi di dolori quotidiani, innumerevoli iniezioni e antidolorifici per riuscire a giocare nonostante il male, era arrivato il momento di operarmi – ha scritto il numero 21 rossoblù –. Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato in questa stagione, scrivendo la storia col BFC! Alla fine, tutto il dolore è valso la pena. Forza Bologna Sempre!". A rasserenare però i tifosi rossoblù è anche Dallinga, che attraverso una storia Instagram ha affermato "Intervento fatto, torno presto".