In corso incontro De Laurentiis-Conte a Roma

E’ arrivato il momento del vertice, probabilmente decisivo, per chiarire il futuro di Conte a Napoli. Dopo la visita in Vaticano da Papa Leone XIV il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno lasciato il Vaticano a bordo dell’auto di De Laurentiis per recarsi nell’abitazione romana del numero uno del Napoli. E’ in corso l’incontro che definirà le prossime mosse. Presenti anche il direttore sportivo Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, l’uomo di fiducia del presidente oltre che amministratore delegato del club, che spesso si occupa anche dei contratti di calciatori e allenatori