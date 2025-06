La scelta del Parma, sofferta, dell'esonero di Peccha è stata premiata: la prima esperienza di Chivu con i più grandi ha portato alla salvezza, cambiando in maniera abbastanza radicale la filosofia di gioco di chi l'ha preceduto. È in trattativa per restare in Emilia, ma il suo nome è finito anche tra i possibili candidati per sostituire Inzaghi. Ecco le sue caratteristiche principali