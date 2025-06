Come in attesa di una rivoluzione, Tare inizia la sua storia col Milan specchiandosi in una sorte che sembrava aver già architettato tutto. Il suo esordio assoluto nel calcio italiano lo fa proprio contro il Milan, a cui poi segna pure due gol (in un'altra partita) dove va in rete anche Cristian Brocchi, primo acquisto della sua carriera da ds. E poi Bari e il Bari, la città che lega il filo rosso(nero) tra Milan, la sua Albania e l'Italia