Milan-Congo, avviata partnership per sviluppo

In allineamento con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, AC Milan avvia una collaborazione con il Governo della Repubblica Democratica del Congo attraverso il suo Ministero del Turismo per favorire lo sviluppo socioeconomico del Paese. A renderlo noto la Primo Ministro della Repubblica Democratica del Congo Judith Suminwa al termine del vertice ospitato a Roma dal Governo italiano e dalla Commissione Europea, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per riaffermare, nel contesto del Piano Mattei per l’Africa, il proprio impegno per la crescita sostenibile e la cooperazione del continente. La Primo Ministro ha dichiarato: "Un nuovo ponte si è appena creato tra i nostri due Paesi attraverso una partnership strategica che unisce diplomazia, cooperazione e investimenti tra la squadra di calcio italiana AC Milan e il Ministero del Turismo della Repubblica Democratica del Congo. In linea con il Piano Mattei, il Club, facendo leva sulla sua riconoscibilità internazionale e sulla capacità di generare impatto della sua Fondazione, sarà al centro di una piattaforma internazionale volta a sostenere lo sviluppo economico e sociale della più grande nazione dell’Africa Centrale, la cui biodiversità ne fa uno dei polmoni ecologici del pianeta". Sul piano sociale, con il sostegno di Fondazione Milan, la partnership promuoverà una serie di azioni concrete a beneficio delle comunità locali in collaborazione con una realtà radicata sul territorio come Fondazione Mama Sofia. Nell’ambito dell’accordo nascerà inoltre la prima AC Milan Academy in DRC, che garantirà un impatto positivo e a lungo termine per le comunità locali. Sul piano economico, l’accordo favorirà l’attrazione di nuovi investimenti, la creazione di opportunità di business con stakeholder italiani e internazionali e supporterà la strategia di promozione del turismo internazionale del Paese.