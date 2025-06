L'addio di Simone Inzaghi, la cicatrice per la finale di Champions, il suo futuro. In un'intervista a Repubblica Henrikh Mkhitaryan ha parlato di tante cose . "Dico quello che penso e quando a parlare sono gli altri, ascolto. Se apro bocca, e non lo faccio spesso, è per il bene della squadra. L'importante è non nascondersi, essere chiari, diretti. Solo così ci si aiuta a vicenda". Sul suo futuro: "Questa è stata la stagione più faticosa della mia vita - con tre competizioni-, non so quanto mi resti da giocare. Non escludo nulla, ma so di avere ancora voglia di andare in campo. Ho un anno di contratto con l'Inter, se non mi cacciano resto. Non voglio ritirarmi col rimpianto di averlo fatto troppo presto". Ha poi confessato: "Dopo l'Inter smetto. Non voglio abbassare il livello, non tornerò a giocare in Armenia e mete come l'Arabia non mi interessano. Con tutto il rispetto, amo il calcio per il gioco, non per i soldi. Quando mi sveglio ho voglia di allenarmi e dimostrare quel che valgo".