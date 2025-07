Milan, Allegri fissa regole e orari del ritiro

Il rapporto con Tare

Allenatore carismatico, che coadiuvato da uno staff numeroso e particolarmente attivo, ha voluto da subito trasferire idee chiare al gruppo: si ride, si scherza, si sta bene insieme, ma le regole e gli orari vanno rispettati, ed in campo si deve andare forte. Un po’ allenatore, un po’ psicologo, un po’ manager. Ed è per questo motivo che Igli Tare trascorrere gran parte della sua giornata a Milanello. Per assistere agli allenamenti, e per disegnare con Allegri il Milan che verrà. La condivisione è totale. Tra valutazione sui giocatori oggi in rosa e nuove idee su chi dovrà arrivare per completare l’organico e rendere il Milan competitivo. Perché dopo l’ottavo posto della scorsa stagione, quest’anno nessuno né a casa Milan né a Milanello può e deve più permettere passi falsi.