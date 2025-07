Se lo scudetto rappresenta l’apice, nelle due stagioni seguenti Theo si conferma insostituibile per Pioli (che in piena emergenza arriva persino a schierarlo centrale di difesa per una partita), ma inizia la lenta parabola discendente nel suo rapporto con il Milan. Il contributo di gol e assist c’è sempre, ma i tifosi diventano più esigenti e non gli perdonano le amnesie in difesa. Poi nell’estate 2024 approda al Milan Paulo Fonseca. L’episodio più celebre che ha per protagonista Theo è quello del “cooling break” durante Lazio-Milan del 31 agosto. Il francese e Leao, tenuti da Fonseca inizialmente in panchina e mandati in campo da pochi minuti, si “ribellano” decidendo di non unirsi ai compagni durante il cooling break che l’allenatore usa per dare le sue indicazioni tattiche (e restando addirittura dall’altra parte del campo). “Eravamo appena entrati in campo, non ne avevamo bisogno”, si giustificano i due. “Niente contro allenatore o compagni”