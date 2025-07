Milan, Ricci: "Non ho esitato neanche un secondo"

A Casa Milan è stato presentato Ricci alla stampa e ai tifosi: "Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data, sono arrivato in una grande famiglia" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Al Milan è il giorno di Samuele Ricci, presentato alla stampa e ai tifosi, dopo l'introduzione del ds rossonero Igli Tare. "Il Torino mi ha dato tanto, ma penso di aver fatto un passo importante. Sono in una società con un grandissimo prestigio e che vanta una grande storia. Sono qui per ripagare la fiducia che mi è stata data e farò del mio meglio".

"Allegri molto solare, andiamo d'accordo" Ricci ha parlato anche di Allegri: "L'impatto è stato super positivo, è tra i più vincenti ed è sempre molto solare come siamo noi toscani. Abbiamo sempre la battuta pronta e andiamo d'accordo. Mi sento in una grande famiglia, nonostante ci lavorino tantissime persone, remano tutti verso una unica direzione. Era da un po' che c'era questa voce del Milan, quindi ne avevo già parlato con Gabbia. Mi ha spiegato le vicende interne alla società e allo spogliatoio e me ne aveva parlato benissimo. Quasi non ci credevo quando tutto è diventato realtà. Non ho esitato neanche per un secondo a scegliere il Milan".

"Questo è il posto giusto per crescere" Quanto può essere importante il Milan per crescita con la Nazionale maggiore? "Penso che il Milan nella mia carriera con l'Azzurro possa essere fondamentale. È il posto giusto per migliorarsi, per crescere. So delle difficoltà a cui andrò incontro. Avendo fatto un grosso passo in avanti vai ad allenarti con giocatori molto forti e quindi si alza la competizione. Fa parte della carriera calcistica. Se qualche anno fa mi avessero detto che avrei giocato con Modric non ci avrei creduto. Mi andrò a confrontare con uno dei centrocampisti più forti al mondo, dovrò imparare tanto da lui e da tutti gli altri compagni sia dentro che fuori dal campo. Mi sono già sentito con mister Gattuso, abbiamo avuto una chiacchierata veloce al telefono: mi ha fatto molto piacere".