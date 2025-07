L'ex Genoa è ufficialmente un giocatore della Fiorentina, ed è pronto a riscattarsi dopo la prima altalenante stagione in maglia viola. Per riuscirsi serviranno anche i gol di Kean, oltre a quelli del nuovo acquisto Edin Dzeko, tutti agli ordini del nuovo mister Stefano Pioli ("Una bella persona e un grande allenatore"). Sperando di risolvere anche tutte le questioni extra campo. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport