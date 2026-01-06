Ducati confermerà il suo dominio pur avendo perso terreno nei confronti delle inseguitrici? Marc Marquez cederà al fascino di un ritorno in Honda? Che impatto avrà il nuovo regolamento, al via dalla prossima stagione, sulle prestazioni di piloti e scuderie? La MotoGP '26 apre tante interrogativi di cui non vediamo l'ora di conoscere le risposte