Atalanta, Juric è stato dimesso dall'ospedale

L'allenatore dell'Atalanta è stato dimesso dal presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate. Il quadro clinico in netto miglioramento, dopo l'iniziale ricovero per via di un'infezione batterica alla gola, ha fatto sì che i medici gli dessero il via libera. Ora Juric tornerà a Zingonia per seguire da vicino i suoi giocatori

SARRI TORNA A FORMELLO DOPO ACCERTAMENTI MEDICI