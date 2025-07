Dopo non aver diretto l'allenamento mattutino della Lazio per motivi di salute, Maurizio Sarri ha lasciato la clinica Mafalda a Roma, dove ha svolto nella mattinata una visita di idoneità approfondita, come si legge nel comunicato diffuso dalla società. Alle 18 guiderà regolarmente l'allenamento a Formello, dove la Lazio si trova attualmente in ritiro

