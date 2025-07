Ivan Juric non è presente al centro sportivo di Zingonia per il primo giorno di raduno dell'Atalanta. L'allenatore ha avuto un'infezione batteria alla gola, ed è stato ricoverato in ospedale. Nei prossimi giorni il croato verrà dimesso

Ivan Juric non è presente al centro sportivo di Zingonia per l'inizio del ritiro dell'Atalanta. L'allenatore è stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per un'infiammazione alle vie aeree, che ha portato a un'infezione batterica dell'epiglottide. Le condizioni del croato stanno migliorando e dovrebbe esser dimesso già nei prossimi giorni.